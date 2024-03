"Non molleremo, questa sentenza è pesantissima e ingiusta"

"Non vogliamo mollare". La frase uscita dalla bocca del presidente dell’Osimana Antonio Campanelli nella notte dell’incontro tra tifosi, società e alcuni rappresentanti della squadra giallorossa. Era piena la sede del circolo Acli di San Paterniano venerdì sera per l’incontro voluto dagli ultras per discutere del futuro giallorosso. Che al momento si preannuncia duro, buio dopo "una sentenza pesantissima, abbiamo battuto un record, ma se vogliamo portare avanti un percorso che dura da ormai una decina di anni e dove siamo cresciuti tanto dobbiamo tenere un comportamento più consono, mantenere la calma - le parole del primo dirigente giallorosso rivolte ai tanti tifosi, un centinaio circa -. Anche se lo ripeto abbiamo subito una grossa ingiustizia". Una condanna sproporzionata. "In questo momento dobbiamo cercare di compattarci e di creare un futuro insieme" attacca il giocatore-allenatore Claudio Labriola, presente alla serata insieme a capitan Patrizi e a Tittarelli, ad alcuni membri dello staff tecnico tra i quali mister Aliberti, al ds Giacco e al dt Chiodini. "L’atteggiamento ostile della quaterna arbitrale (con offese e provocazioni, ndr) c’era già a inizio partita ed è continuato durante e dopo’’ come confermato anche da Chiodini che ha raccontato di una squadra con il morale a pezzi, ma "quello che è accaduto ci deve fortificare per le restanti partite di campionato dove non dovremo rimanere anonimi, ma lottare ogni minuto anche per fare forza al presidente e al sindaco che ci sono stati sempre vicini". A San Paterniano c’era anche il primo cittadino Simone Pugnaloni che ha lanciato un appello ai tifosi. In questo momento "devono dare l’esempio più grande. Stando vicino alla squadra, dimostrando di essere una città civile e con gli attributi". "Da parte nostra massima collaborazione" hanno detto gli ultras. E dalla squadra la promessa di provare a raggiungere i playoff "provando a sognare. Ce la giocheremo - la promessa di Labriola - . Dobbiamo essere orgogliosi di essere qua per rappresentare la città".