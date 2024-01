Non paga le birre e crea il caos: daspo urbano

Si rifiuta di pagare delle birre e quando il titolare pretende il denaro lui reagisce scagliandosi contro alcuni espositori presenti nel negozio. Daspo urbano per un tunisino di 35 anni che ha creato problemi all’interno di una attività commerciale, in via Torresi. Attorno alle 22.30 lo straniero è entrato nel locale con un connazionale di 40 anni. I due hanno ordinato da bere ma pretendevano di portare via le bevute senza pagare. Quando gli è stato chiesto il conto hanno iniziato ad urlare inveendo contro le persone presenti, compreso il titolare. Un cliente è rimasto ferito ad un dito. È stata chiamata la polizia e una volante ha intercettato i due tunisino mentre si allontanavano dal locale. Ieri il questore Cesare Capocasa (nella foto) è intervenuto con il daspo urbano. Il 35enne che ha danneggiato il locale, colpendo con forza gli espositori, non potrà entrare per un anno nel pubblico esercizio in questione e in tutti quelli della zona. Il tunisino ha precedenti ed è ritenuto pericoloso.