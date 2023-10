Non pagano il pranzo. Subito intercettati

Consumano il pranzo al ristorante poi se ne vanno senza pagare il conto. E’ successo domenica. A fare i "portoghesi" sono stati due italiani di 47 e 48 anni, dopo aver mangiato in un locale del centro cittadino. In maniera furbesca si sono alzati dal tavolino allontanandosi in fretta ma la proprietaria del ristorante ha capito il fine e così li ha seguiti senza perderli mai di vista. Mentre gli stava dietro ha chiamato la polizia ed è arrivata sul posto una pattuglia delle volanti. I poliziotti hanno trovato i due uomini ancora seduti su una panchina, in piazza Cavour e, dopo averli sottoposti a controllo li hanno portati in questura per gli accertamenti del caso. Il totale del conto ammontava a circa 178 euro ma nessuno dei due soggetti era intenzionato a pagare. Per tali ragione sono stati denunciati per insolvenza fraudolenta.