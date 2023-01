"Non possiamo permettere altre crisi" "Attenzione alle trappole in agguato"

La prudenza non riesce a coprire la preoccupazione per la tenuta occupazionale e produttiva all’interno di un territorio che ha già attraversato troppe crisi. "Questa mattina (ieri, ndr) la Whirlpool Corporation – commenta il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo – mi ha comunicato l’accordo raggiunto tra Whirlpool ed Arcelik per la creazione di una nuova realtà aziendale europea nel settore degli elettrodomestici. La notizia in sè ha profili di positività, ma non sono chiari i termini dell’accordo sul piano del mantenimento dell’occupazione e dei siti produttivi. La tutela del sito di Melano e dei lavoratori occupati a Fabriano rappresenta un elemento di preoccupazione. Per tale ragione chiederò quanto prima un incontro con i vertici aziendali e con l’assessore regionale di riferimento per ottenere le garanzie che il nostro distretto si aspetta. Certamente la nostra realtà industriale non può permettersi crisi occupazionali in un momento delicato come quello attuale. Sarà compito della politica agire a difesa del lavoro e del nostro territorio e faremo tutti i passi necessari per garantire la loro tutela".

"Una nuova società costituita al 75% dai turchi di Arçelik A.S e per il restante 25% dagli americani di Whirlpool per il business europeo dei grandi elettrodomestici – commenta Carlo Ciccioli, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia – Una piattaforma europea di grandi elettrodomestici da oltre 6 miliardi di euro di fatturato, con oltre 200 milioni di euro di sinergie sui costi. La multinazionale americana certamente, potrebbe dar vita a un player importante per l’area Europa, Medio Oriente e Africa (Emea). Ma occorre che vengano salvaguardati i livelli occupazionali, circa 5mila dipendenti complessivi (1.500 nelle Marche) e i 5 siti italiani, due nella nostra Regione: Fabriano e Comunanza, il pericolo può essere la delocalizzazione. Non è una vendita tout court, ma un accordo da quanto si apprende. Ma certamente occorre approfondire il tutto per evitare che si possano nascondere delle trappole ad esempio per quel che riguarda eventuali sovrapposizioni relativamente a mansioni dei colletti bianchi e, soprattutto, a stabilimenti produttivi".

Così invece il govermatore Acquaroli: ""Per noi è importante capire quelli che sono i programmi che dovranno essere messi in campo, quindi quelle che sono le intenzioni da parte degli acquirenti e quella che è la stabilità del lavoro nella nostra regione e questo può essere fatto solo con un confronto serio intorno a un tavolo per comprendere le intenzioni reali: su questo ci sarà il nostro impegno".