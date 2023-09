Non può stare in città, sorpreso e denunciato

Violazione del Divieto di accesso alle aree urbane, un 28enne è stato denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria. L’uomo, negli scorsi giorni, è stato sorpreso in pieno centro, nel cuore di Falconara, mentre era intento a passeggiare, nonostante gli fosse proibito. Da qualche mese, infatti, era sottoposto ad un Dacur, la misura restrittiva emesso dalla Questura di Ancona. A partire dal 16 giugno scorso, il ragazzo non può transitare in alcuni luoghi della città. Il provvedimento era stato emesso dal questore Cesare Capocasa pochi giorni prima per ragioni legate alla sicurezza pubblica e in seguito alla proposta avanzata dai carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima guidati dal comandante Giuseppe Esposito. Il giovane, però, non l’ha fatta franca. Perché è stato sorpreso dagli stessi militari dell’Arma falconarese, in palese violazione del Divieto di accesso alle aree urbane, e quindi è stato deferito.