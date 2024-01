Non risponde ai familiari. Trovata morta in casa

Non rispondeva più ai familiari dalla sera e ieri mattina è stata trovata morta. Dramma in un appartamento di via Flaminia dove una donna di 63 anni è stata trovata senza vita in casa.

A dare l’allarme sono stati i parenti che non riuscivano più a mettersi in contatto con lei. Il decesso sarebbe sopraggiunto nella notte. Sul posto è arrivata la polizia, insieme all’equipaggio dei soccorsi del 118.

Per accedere all’appartamento però sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco. La porta dell’abitazione, infatti, era chiusa dall’interno e i pompieri sono dovuti passare da una finestra.

In casa c’era la donna, ormai priva di vita. Sono in corso accertamenti per capire se si sia trattato di un malore, l’ipotesi che risulta quella più accreditata.

La donna era sola in casa e non sarebbero stati trovati segni di effrazione. L’allarme è scattato poco dopo le 11. L’ingresso dei pompieri in casa è avvenuto alle 11.20.