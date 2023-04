Non risponde al figlio Morta in casa da 2 giorni

Non risponde al figlio da due giorni: lui allerta i soccorsi e trovano la madre morta sul letto.

È successo nella notte a cavallo tra venerdì e sabato, nello storico quartiere di Capodimonte. I residenti si sono svegliati di soprassalto quando hanno visto i lampeggianti blu dei mezzi di emergenza dalla finestra, all’alba del 1° aprile. Erano circa le 5 quando la macchina dei soccorsi si è mesa in moto. Ad allertare il 112 Nue, il Numero unico di emergenza, è stato un 30enne, che evidentemente non riusciva a mettersi in contatto con la madre (dell’età di 56 anni), residente al civico 24 di via Cialdini. La donna, di origini dominicane, non rispondeva infatti più al telefono da un paio di giorni. Sul posto, in una manciata di minuti, dalla sala operativa del 118 è stato inviato un mezzo della Croce Rossa italiana, insieme a una squadra dei vigili del fuoco e ai Carabinieri della stazione di Ancona centro e del Nucleo radiomobile. I soccorritori, verso le 4.50, hanno provato dapprima a suonare al campanello dell’abitazione, ma visto che il portoncino della palazzina rimaneva chiuso e che nessuno andava ad aprire alla porta, i pompieri hanno montato la scala sulla facciata esterna del palazzo e sono saliti sui pioli fino a raggiungere la finestra dell’ultimo piano dello stabile, mentre le forze dell’ordine tentavano di sfondare la porta. Una volta dentro, nella camera da letto della donna, che avrebbe abitato da sola, l’amara scoperta: la signora, classe ’67, era riversa sul letto, morta – forse – da alcuni giorni. Esperite le misure di rito sulla salma (non ci sarebbe alcun segno di violenza), per lei il magistrato di turno ha disposto – come da prassi, in questi casi – l’esame autoptico. Se dunque dapprima qualcuno avanzava la misteriosa ipotesi di una morte sospetta, ora tutto farebbe propendere per un decesso avvenuto per cause naturali, probabilmente per via di un infarto improvviso. Un malore che avrebbe stroncato la vita della 56enne tra martedì e mercoledì. Tra l’altro, da segnalare le manovre non proprio facilissime dei mezzi di soccorso per arrivare fino a via Cialdini. Una via questa, in cui le auto di residenti (e non) vengono lasciate ai margini della carreggiata, anche là dove non potrebbero sostare, date le piccole dimensioni del vicolo. Più volte, gli abitanti hanno evidenziato la problematica, implorando di trovare una soluzione al problema della sosta selvaggia, sia di giorno sia di notte.

Nicolò Moricci