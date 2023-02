Non risponde alla sorella Paura per un anziano caduto in casa

Non risponde alla sorella e la donna si preoccupa e dà l’allarme. Paura ieri per un 82enne, residente in corso Amendola. Fuori dalla palazzina che si trova all’incrocio col Viale sono arrivati, verso mezzogiorno, i vigili del fuoco, il 118 e la Croce Rossa. Il tutto davanti al passeggio domenicale che ha fatto preoccupare i cittadini che si sono fermati a guardare i soccorsi. L’anziano la sera prima lamentava dei disturbi allo stomaco e aveva avvisato i familiari. I pompieri sono entrati da una finestra. L’anziano era solo caduto a terra e non riusciva più ad alzarsi.