Non risponde al telefono, era in coma diabetico: salvato dai soccorsi

Ancona, 10 luglio 2023 – Non gli risponde al telefono da alcune ore, l’amico Daniele si preoccupa e lancia l’allarme salvandolo.

È accaduto sabato in via Clementina a Moie di Maiolati Spontini dove l’uomo, 86enne vive da solo. Decisiva la chiamata dell’amico Daniele che ha attivato i soccorsi. Sul posto 118 e vigili del fuoco del distaccamento jesino i quali sono riusciti ad entrare dalla finestra dopo essere saliti su un terrazzino.

Nel frattempo erano accorsi anche i vicini. Hanno trovato l’anziano incosciente: era in coma diabetico. Trasportato in codice rosso in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani, è stato sottoposto alle cure del caso. Lentamente l’anziano si sta riprendendo grazie alle cure dei sanitari ma anche alle premure dell’amico e all’intervento di forze dell’ordine e dei vicini. Ieri l’amico Daniele è andato a trovare l’anziano in ospedale: ‘Per fortuna sta meglio ora -spiega lui stesso -. Non ho esitato a lanciare l’allarme visto che non mi rispondeva da un po’".