"Non sai cucinare" Marito condannato

Un matrimonio difficile, reso teso anche da problemi economici. A rimetterci sarebbe stata la moglie, oggetto di percosse e offese anche su come cucinava. "Non vali niente, cucini male, sei una capocchiona" le avrebbe detto il marito, 50 anni, napoletano, che ieri è stato condannato a due anni per maltrattamenti in famiglia. L’uomo infatti è finito a processo dopo la denuncia, sporta ai carabinieri di Mugnano di Napoli, dalla donna. La coppia ha vissuto per un periodo a Jesi. A maggio del 2017 lei, dopo i soprusi che subiva da tempo, aveva preso il figlio, che faceva ancora la scuola elementare, per tornarsene al suo paese, in Campania.

Il marito l’aveva denunciata per sottrazione di minore. Contemporaneamente la donna aveva denunciato lui per i maltrattamenti. Lui l’avrebbe picchiata per motivi economici con schiaffi e calci alle gambe. A gennaio del 2017 aveva preso a calci in un ginocchi la donna perché era intervenuta per difendere il figlio da un litigio che aveva avuto con il padre. L’uomo, stando alle accuse, non aveva gradito l’intromissione e aveva preso la moglie anche per il collo, con un braccio, stringendola forte. La donna è stata l’unica testimone sentita nel dibattimento insieme ad un carabiniere a cui lei si era rivolta per la denuncia. A condannare l’uomo ieri, difeso dall’avvocato Andrea Boria, è stato il giudice Pietro Merletti. La denuncia di lei era stata nel tempo ritirata perché i due coniugi avevano raggiunto un accordo per la separazione ma la vicenda è proceduta d’ufficio.

ma. ver.