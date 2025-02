Non si ferma la scia di furti: i malviventi dopo Moie in azione a Serra San Quirico

Continua senza sosta la scia di furti in Vallesina. Dopo Moie di Maiolati Spontini, dove giovedì sono stati messi a segno almeno cinque colpi e con modalità particolarmente veementi, nelle scorse ore è toccato anche a Serra San Quirico. In particolare, venerdì, i ladri si sono intrufolati all’interno di un’abitazione dove avrebbero rubato oggetti d’oro e, incredibile ma vero, anche una bottiglia di tè. Per accedere all’abitazione hanno scardinato una finestra con vetri antisfondamento e avrebbero agito in pochissimi secondi, in quanto è scattato subito l’allarme e il vicinato si è affacciato dalle finestre scorgendo la sagoma di due persone con passamontagna e pila in bocca, che si sono poi dileguate a bordo di un Suv di colore blu. Potrebbe trattarsi degli stessi ladri già in azione alcuni giorni fa ad Angeli. L’allerta è alta nel territorio e le indagini delle autorità competenti proseguono. Per quanto riguarda i furti a Moie, in via Petrarca il bottino sottratto ammonterebbe a circa 2mila euro, cui si sommano quelli effettuati in altre abitazioni, oltre ai danni. Un ulteriore blitz in via Manzoni: i ladri sono passati da una finestra sul retro, cercando soldi ma ignorando televisori e computer a portata di mano.