Non si fermano all’alt, inseguimento da film

Sono stati i carabinieri a intercettare l’auto rubata che sfrecciava per Campocavallo di Osimo nella serata dell’altro ieri. E’ scattato l’inseguimento quando la vettura ha forzato il posto di blocco. L’auto, una Citroën Ts7, non si è fermata all’alt dei militari, e a tutta velocità si è diretta verso sud.

Il veicolo all’improvviso ha sterzato per i campi al confine con il Cerretano di Castelfidardo, e i tre malviventi che erano a bordo sono riusciti a uscire e a fuggire a piedi, avvolti nel buio della notte. Diversi residenti hanno sentito la sirena e avvertito l’auto sgommare. Tutta la scena si è parata davanti ai loro occhi, come in un film. L’auto al momento si trova sotto sequestro, e le indagini da parte dei militari sono in corso. Non sono stati denunciati furti in appartamento in zona: forse i malviventi stavano andando a commetterli spostandosi appunto sull’auto rubata.

I carabinieri stanno tentando di comprendere che cosa avessero intenzione di fare. Qualcuno potrebbe averli aspettati poco più avanti, perché di loro non c’era più traccia. Campocavallo è ancora scossa dal raid di un mese fa: in una stessa sera erano state almeno dieci le abitazioni in cui era stato tentato un colpo. Si sarebbe trattato di due bande distinte, che hanno agito a Campocavallo prima e poi anche a Passatempo, probabilmente gruppi che si muovono velocemente su auto rubate per raggiungere le destinazioni ritenute isolate e tranquille. Tutte le effrazioni sono state denunciate appunto ai militari.

È stato attuato da parte della polizia di Stato anche un attento monitoraggio di Osimo Stazione, San Biagio, Campocavallo e delle vie, piazze e parchi pubblici del centro storico, noti come luoghi di aggregazione dei giovani, per scoraggiare assembramenti molesti o situazioni di degrado urbano. A Osimo l’attenzione è massima sul fronte sicurezza: chat di quartiere e passaparola non fanno altro che ripetere di fare attenzione ai movimenti sospetti. La sindaca ha partecipato al bando per installare nuove telecamere nelle zone scoperte.

Le bande potrebbero essere le stesse che poi, quella stessa notte, hanno tentato altri furti fuori provincia. Vanno in trasferta e, in una sola sera, puntano a compiere quanti più furti possibili, arraffando soldi e non solo, per poi tornare nel loro covo. Si indaga per svelare una possibile connessione con i malviventi a bordo dell’auto inseguita l’altra sera.

Silvia Santini