’Non si hanno dati certi’ con il libro d’autore alla Indigo Art Gallery

Alla Indigo Art Gallery in via Oberdan oggi alle 18.30 si presenta “Non si hanno dati certi“ (pièdimosca edizioni), il volume che raccoglie l’insolita corrispondenza tra due artiste, Maria Pia Picozza e Meri Tancredi, una curatrice e critica d’arte, Chiara Guidoni, e l’asteroide PT5, che dal 29 settembre al 25 novembre ha gravitato nell’orbita della Terra. Una seconda piccola luna di undici metri di diametro, la stessa misura di una parete della galleria perugina che, nei mesi scorsi, ha ospitato la mostra in cui è stata esposta la corrispondenza fra le autrici e l’asteroide, ora diventata un libro.

Si tratta di 174 lettere – con testi e illustrazioni – scritte da Picozza, Tancredi e Guidoni su tempo, spazio, orbite e prospettive, sull’affetto e sulla cura, ma anche sulla solitudine e la distanza. Un racconto dai toni intimi, come un insolito diario di bordo.

Al termine della presentazione si potrà ascoltare dal vivo l’opera sonora che ha accompagnato la mostra, con il concerto di Nancy Tungsten, sound engineer e cantante.