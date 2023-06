Non si tratta solo di decoro ma anche di sicurezza

Vorrei segnalare la situazione di pericolo che si crea quotidianamente alla fine di via Trieste, in prossimità dell’edicola. Un punto in cui la carreggiata è già di per sé stretta, e la visibilità limitata per via di una curva, e dove le macchine spesso parcheggiano in modo tale che resta il passaggio libero solo in una direzione. Il problema è accresciuto dal fatto che proprio in quel punto il marciapiede è impraticabile, sia a causa di un palo piantato proprio al suo centro, sia per la vegetazione, che costringe ad abbassarsi per poter passare. Il risultato è che alcuni camminano sulla strada invece che sul marciapiede, rendendo ancora più pericolosa la situazione. In ogni momento, ma soprattutto nelle ore di maggior traffico, c’è il rischio che si verifichi un incidente, o che qualcuno, magari anziano, sia investito. Le cose vanno avanti così non da anni, ma da decenni. Una volta l’incidente c’è stato, per fortuna senza conseguenze per le persone ma con molte conseguenze per varie auto, quelle parcheggiate sul lato di fronte all’edicola. Spero che la nuova amministrazione comunale intervenga in qualche maniera, visto che quella precedente non ha mai fatto nulla in tal senso.

Lettera firmata