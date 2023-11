Non si trovano 10mila specialisti

Nei prossimi tre mesi saranno oltre 10.300 le offerte di lavoro nelle Marche. Più della metà riguarda figure professionali che non si trovano, operai specializzati, conduttori di impianti e macchine, impiegati nelle professioni commerciali e nei servizi, professionisti e tecnici. Sono 820 richieste in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma il 53,5% delle figure risultano di difficile reperimento. Tra le figure professionali pressoché introvabili ci sono i fabbri, saldatori, montatori di carpenteria metallica, gli operai specializzati del tessile abbigliamento, gli operai addetti alle finiture di costruzioni. E’ quanto rileva l’Ufficio Studi di Confartigianato Marche su dati Excelsior Unioncamere e Anpal. I settori che offrono più opportunità di occupazione sono i servizi alla persona, commercio, filiera del turismo, manifatturiero, costruzioni. "L’innalzamento della qualità dell’offerta formativa di istruzione tecnica e professionale, il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali e gli strumenti di alternanza scuola-lavoro consentiranno di acquisire competenze maggiormente spendibili nel mercato del lavoro – sottolinea il segretario di Confartigianato Marche Gilberto Gasparoni – in quanto si tratta di percorsi che formano la maggior parte delle figure richieste dalle imprese. Riteniamo indispensabile il rilancio degli Istituti Professionali e Tecnici, investire sulle competenze a cominciare dall’uso delle tecnologie digitali e puntare sull’apprendistato duale e professionalizzante, nonché sulla formazione finanziata dalla Regione per aggiornamento e qualificazione".