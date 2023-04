"Non siamo Rimini Limitare le auto"

Portonovo e Mezzavalle sono gioielli paessaggistici di primo livello dislocati in un contesto naturalistico delicato che come tale vanno difesi e preservati. Partendo da questo presupposto, voglio subire dire che occorre intervenire immediatamente per evitare la ‘riminizazzione’ della costa del Conero; quel turismo di massa è inidoneo al nostro territorio, insostenibile dal punto di vista ambientale e in termini di difesa dei nostri ecosistemi.

Riguardo a Portonovo proponiamo un processo progressivo di limitazione dell’accesso delle auto private alla baia, l’individuazione di aree di parcheggio in zone limitrofe (non su campi agricoli!) con servizi di navetta, l’ampliamento del trasporto pubblico locale da e per Ancona, l’apertura dello stradello pedonale di accesso alla baia. Crediamo inoltre sia necessario porre fine all’antropizzazione dell’area, limitare il più possibile i ripascimenti (inutili e dannosi per l’ambiente), tornare a garantire un maggior numero di spiagge libere e dare seguito all’arretramento degli edifici commerciali presenti così come da piano particolareggiato.

Quanto a Mezzavalle occorre difenderne con forza il carattere naturale e libero impedendo ogni forma di privatizzazione, migliorare i servizi igienici e di pulizia e riaprire il sentiero di accesso a nord. Infine, ma non per importanza, ci pare davvero assurdo ragionare di questi temi senza mettere al centro l’Area Marina Protetta che davvero permetterebbe alla nostra costa di proiettarsi verso un futuro sostenibile sotto tutti i punti di vista.