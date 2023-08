"Non solo ‘90 – music and show" con i dj Gigli, Patani, Sturari e Nocelli: una notte per ballare

Altra grande serata all’insegna del ballo e del divertimento in piazza Miramare a Marcelli di Numana. Domani sera dalle 21.30 "Non solo ‘90 – music and show", i dj Patani, Sturari, Nocelli e Gigli faranno ballare tutti al ritmo di quel decennio in una piazza che diventerà discoteca a cielo aperto. Una grande serata per grande ma anche per i più piccoli il cui successo è già stato collaudato in queste calde serate d’estate in Riviera del Conero. L’organizzazione è di Bagno 25 e l’ingresso in piazza è libero. Sempre domani alla stessa ora ma nella vicina piazza Cavalluccio a Numana al via un altro appuntamento di "Biblioteca sotto le stelle", letture e laboratori serali per il divertimento e l’apprendimento dei bambini.