Non solo carta: "Città aperta per Ferragosto"

Città della carta sempre più accogliente per i turisti, anche nel giorno di Ferragosto. Sono diversi i musei e i siti culturali aperti ieri e oggi. Il museo della Carta e della filigrana sarà aperto di mattina e pomeriggio (9:30-13:30 e 15-18). Alla pinacoteca Molajoli l’apertura è prevista dalle 10 alle 18. I giardini del Poio saranno aperti nello stesso orario. Il museo della stampa oggi sarà accessibile mattina e pomeriggio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Il museo Guelfo invece dalle 16 alle 19. L’oratorio della Carità anche resterà aperto mattina e pomeriggio ed esattamente dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Il centro Iat fornirà le informazioni a turisti e visitatori dalle 10 alle 13 e anche il pomeriggio dalle 15 alle 18.

Tanti ad inizio agosto i turisti che sono approdati nella città della carta. Ecco i numeri dell’ultimo week end: ben 900 gli ingressi al museo della carta, 200 in pinacoteca, 126 all’oratorio della Carità e 50 al museo Guelfo.

"Fabriano sta cambiando volto e mentalità – rimarca il sindaco Daniela Ghergo - ci prepariamo ad accogliere i turisti che vorranno visitare la città nel ponte di ferragosto e lo facciamo tenendo aperti tutti i poli culturali comunali, a partire dal museo della carta e della filigrana che sta raccogliendo un grande successo in termini di crescita di presenze di visitatori. E’ sicuramente un cambio di passo rispetto al passato, quando la città rimaneva chiusa e dormiente. I flussi turistici in continuo aumento dimostrano quanto Fabriano sia apprezzata. Abbiamo un potenziale di crescita enorme in termini di attrattività, perché la nostra città ha bellezze artistiche uniche. Grazie all’assessore alla bellezza Maura Nataloni – conclude il primo cittadino - abbiamo iniziato un percorso di valorizzazione del nostro patrimonio che sta dando già ottimi risultati. La novità dell’apertura dei musei cittadini a Ferragosto va proprio in questa direzione". Tra le strutture che stanno lavorando molto in questi giorni di ferie estive c’è anche il museo dei mestieri in bicicletta in via della Ceramica, 37. Da maggio sono stati oltre 3mila i visitatori, molti dei quali dall’estero. La struttura è aperta dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18:30 e fa parte dell’associazione Marchigiana Velocipedi Storici. Per informazioni su orari e costi è possibile chiamare il numero 0732 709424 oppure scrivere a [email protected].

Sara Ferreri