Non solo Cittadella Una famiglia di cinghiali al belvedere del Pincio "Faremo perlustrazioni"

di Giacomo Giampieri

‘Alan’, il cinghiale amico-nemico degli anconetani per aver tenuto in ostaggio per più di quaranta giorni la Cittadella, sarà pure sparito nel nulla. Scappato, chissà, verso la macchia boschiva del Conero. Ma in compenso godeva di buonissima compagnia in città. Perché giusto ieri mattina, filmati da un residente in pieno giorno, altri ungulati di tutte le dimensioni sono stati visti scorrazzare liberi nel belvedere del Pincio. Una sfilza, di tutte le dimensioni. Uno, due, tre, fino a sei cuccioli che escono da un cespuglio e si lanciano nel verde. Dopo aver scrutato la situazione, a ruota arriva presumibilmente mamma cinghiale che sorveglia, chiude la fila e parte a razzo. "Chiuderanno anche questo parco, adesso?", hanno mormorato alcuni cittadini. La risposta la offre direttamente il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti: "Premesso che le segnalazioni vanno effettuate alle autorità competenti, ho chiesto di fare una perlustrazione della zona. Ma dubito fortemente troveranno qualche esemplare. Dopodiché non possiamo mandare Volanti alla ricerca dei cinghiali".

Al primo cittadino, quelle immagini circolate sui social e recapitate anche al Carlino, non erano arrivate prima della nostra comunicazione nel pomeriggio di ieri. Ma comunque Silvetti, consapevole del clamore mediatico del ‘caso Cittadella’, chiarisce: "Bisogna prestare particolare attenzione anche alla matrice dei video e andrebbe verificata la data di quelle immagini, in quanto potrebbero essere state registrate in precedenza – è il sindaco che continua – A prescindere da questo, è opportuno gestire la situazione con prudenza e facendo riferimento alle autorità preposte, che in questo caso possono essere la Polizia provinciale o i carabinieri forestali. Altrimenti vi è il rischio di creare un allarme sociale".

Silvetti ci fa sapere tempestivamente che avrebbe fatto controllare il Pincio, seppure – lo si evince chiaramente – i cinghiali erano già in fuga verso chissà quale altra meta già dal mattino. L’auspicio è che non abbiano preso la via della Cittadella: appena 500 metri, in linea d’aria. Negli ultimi giorni, intanto, quei sette esemplari non sono stati gli unici avvistati. Ad esempio, venerdì notte, un uomo ne ha visto uno di notevoli dimensioni in via San Marcellino. Tranquillo, beato, muso a terra sul marciapiede a fiutare cibo e poi di nuovo sulla collinetta a due passi dalla strada. Apparentemente mansueto, per nulla sfrontato o irriverente nei confronti di chi lo stava osservando, tanto che forse non se n’è neppure accorto. Via San Marcellino-Cittadella, la distanza cui si faceva riferimento sopra è pressoché dimezzata: che sia tornato davvero Alan, dopo aver seminato chi lo inseguiva per il trappolamento? Magari non se n’è mai andato...