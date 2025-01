Non solo estate, ora la promozione per San Valentino

La spiaggia di velluto protagonista del gruppo ‘Domenica dove posso andare’. Obiettivo destagionalizzare è su questo che punta l’Amministrazione con un calendario di eventi concentrato per lo più sulla stagione estiva, ma che abbraccia tutte le stagioni dell’anno. A pubblicizzare le luminarie, era stato il video dell’influencer Sara Bucefalo, diventato virale in pochi giorni, ma ora, in attesa degli allestimenti di San Valentino, Senigallia viene pubblicizzata come la città ideale dove fare una gita fuori porta.

"Una città che offre un’esplosione di colori, ma anche tanta cultura ed un centro storico tutto da scoprire". Poche parole per descrivere la Regina delle Marche in quanto a turismo, in attesa che arrivino i dati ufficiali delle presenze, per il 2024, la spiaggia di velluto dovrebbe toccare il milione di presenze turistiche, mettendo così al sicuro il suo primato. Già avviata la promozione turistica per la prossima stagione che, per molte strutture partirà dal mese di maggio con offerte al prezzo di 50 euro a notte, per alloggiare in un hotel sul mare e a poca distanza dal centro storico. Oltre agli eventi già consolidati, svelato anche il nome degli ospiti del primo concerto, saranno gli Skunk Anansie che il 6 luglio saliranno sul palco di piazza Garibaldi: i biglietti sono già in vendita al prezzo di 46 euro a cui vanno aggiunge le spese di prevendita.