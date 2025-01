Non solo Falcomics: "Cultura da valorizzare"

Alla conferenza di inizio anno, l’assessore Marco Giacanella era stato chiaro: "Falcomics è il fiore all’occhiello per la nostra città, capace di riempire Falconara dieci volte tanto il numero degli abitanti". E negli obiettivi per il 2025, c’è proprio "il consolidamento del festival", una manifestazione di grido e in grado di richiamare persone da tutt’Italia.

Più in generale, negli obiettivi annuali presentati ieri per i settori che, tra gli altri, dirige, su Cultura e Turismo Giacanella ha riferito che "ogni iniziativa che intraprendiamo ha un obiettivo chiaro: valorizzare il nostro patrimonio culturale, storico e sociale, rendendo la nostra città un luogo sempre più vivibile, accogliente e ricco opportunità".

Tra le cose fatte, l’avvio del "rifacimento del tetto della chiesa di Santa Maria della Misericordia, un intervento atteso dagli anni Novanta" e il completamento "dell’installazione delle gronde". L’annuncio: "Preserveremo e valorizzeremo ulteriormente la chiesa, con nuovi interventi strutturali che ne permetteranno una maggiore fruibilità".

Allargando l’orizzonte, "è stato aperto l’Archivio storico, con il supporto di un bando regionale. Abbiamo anche avviato la digitalizzazione di una parte importante dei documenti storici, rendendo accessibili informazioni preziose sulla Grande Guerra".

Focus sul Centro di documentazione di arte contemporanea ospitato al Pergoli, che "ha ripreso in pieno la propria attività con un calendario continuo di mostre, trasformandosi in un punto di riferimento", grazie anche alla convenzione con Amia.

Menzionando la scorsa "stagione estiva ricca di eventi", per il ‘25 "i nostri obiettivi sono altrettanto ambiziosi, ma sempre concreti: vogliamo ampliare l’accessibilità ai beni culturali aumentando gli orari di apertura del Museo della Resistenza, un luogo simbolo della nostra memoria collettiva. Estenderemo anche gli orari dell’Archivio storico e procederemo con la digitalizzazione del fondo ‘Scuole Lorenzini’, partecipando a un nuovo bando regionale", ha aggiunto Giacanella.

Non per ultimo, "vogliamo incrementare le conferenze dedicate a temi storici, sociologici e culturali di grande interesse". L’assessore, che detiene anche gli assessorati a Bilancio e Informatizzazione, ha ricordato "la capacità di intercettare fondi extra comunali per oltre 700mila euro" per ammodernare la macchina comunale e "migliorare il rapporto tra il cittadino e amministrazione".