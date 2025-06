Non solo film, via altri posti auto del centro

Raffica di ordinanze per sosta e viabilità, il centro e il centro storico sempre più ostaggio di divieti temporanei. A rimetterci sono i poveri residenti, già costretti a una vera e propria lotteria ogni giorno per trovare un parcheggio nonostante il pagamento annuale del permesso sosta. Ne sanno qualcosa gli abitanti della zona di via Carducci (ma anche i commercianti che hanno protestato per camion posizionati davanti alle poche vetrine rimaste aperte in zona), da mesi al centro di una serie di limitazioni a causa, appunto, delle ordinanze emesse dal Comune e firmate dal sindaco per le necessità palesate, tra gli altri, dalle produzioni cinematografiche. L’ultimo film di una lunga serie che si sta girando nel capoluogo, "La bambina di Chernobyl", ha richiesto il posizionamento della segnaletica sia in via Carducci che in altre strade strategiche del centro, in centro storico e anche nella zona piazza Pertini/Capodimonte. Riprese che in zona via Carducci sembravano esaurite e che invece andranno avanti ancora con nuove limitazioni domenica e lunedì prossimi che interesseranno anche via Cavorchie e via Matteotti; nei giorni precedenti, venerdì e sabato, ad esempio, divieti di sosta per svariati stalli anche in corso Mazzini e largo San Cosma.

Serviranno stalli speciali anche in piazza Stracca, dove si trovano Palazzo degli Anziani e chiesa del Gesù, per il posizionamento di un laboratorio mobile che occuperà 3 stalli (nella zona se ne contano una dozzina al massimo) per un periodo abbastanza lungo, da giovedì prossimo alla fine di luglio. Queste restrizioni fissate per ordinanza, per girare film o piazzare laboratori mobili, dovranno essere rispettate per evitare sanzioni pecuniarie fino alla rimozione dei mezzo in sosta vietata.

A proposito di sosta e viabilità, grossi cambiamenti sono previsti da oggi in avanti sempre nella zona di corsi Mazzini, parte alta, dall’incrocio con via Marsala fino a piazza Cavour; una serie di misure riguarderanno via Castelfidardo, la strada usata in sosta selvaggia per fare shopping o due ‘vasche’ lungo il corso. Cambiano sensi di marcia e soprattutto ci saranno divieti di transito. Lo ha deciso una nuova ordinanza dell’amministrazione comunale che in attesa del Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile, cerca di eliminare il caos che vige in quell’area specifica. Nei prossimi giorni verrà modificata tutta la segnaletica orizzontale e verticale, rimuovendo quella vecchia e adeguando quella ancora utile. Anche qui verranno rafforzati i controlli della polizia locale per il rispetto delle norme.