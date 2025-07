Non solo Gazzé. Tra isole, ponti e viaggi green

E’ il concerto di Max Gazzè e dell’Orchestra Popolare del Saltarello l’evento clou della seconda giornata dell’UlisseFest. Stasera (ore 22.30) all’Arena sul Mare nel Porto Antico il cantautore presenterà ‘Musicae Loci 2025’, progetto che mescola strumenti tradizionali e arrangiamenti inediti, per un’esperienza collettiva che è un vero invito al viaggio (prevendite su Ticketone).

La giornata inizia alle ore 16 alla Mole Vanvitelliana con ‘Siamo isole o ponti? Viaggio intorno al mondo sulle strade della connessione’, in compagnia di Gavin Francis, medico e grande viaggiatore.

A seguire (ore 17) il grande scrittore Jan Brokken racconterà la ‘sua’ Olanda, tra colori, silenzi, volti di pescatori rosi dalla salsedine e riti antichi di una comunità di mare in cui sembra farsi più intensa ogni esperienza umana.

Spazio anche alla nostra città con ‘Luigi Vanvitelli: in viaggio da Ancona a Caserta’ (ore 17.30 ). L’incontro, al quale parteciperà Tiziana Maffei, direttrice della Reggia di Caserta, sarà l’occasione ufficiale per la presentazione degli atti del convegno su Vanvitelli del 2023.

Dopo una tappa al Wine Not? (ore 18) con ‘Tra vigne, storie e ospitalità: un viaggio nel cuore di un territorio autentico’, in cui giornalisti e autori esperti in food & travel racconteranno le loro impressioni di viaggio nelle Marche, il festival si sposterà in piazza del Papa, proponendo quattro appuntamenti.

Alle 19.30 si parlerà del ‘bello del cammino’ e dei ‘viaggi green’ con Giovanni Arena e Marco Maccarini, diventato celebre giovanissimo come volto italiano di MTV. Viaggiare con lentezza, vedere il paesaggio scorrere con calma dal finestrino di un treno, lasciando a casa la frenesia e la fretta. La riscoperta di questo modo di esplorare il mondo apre la mente e conduce a nuovi incontri.

Alle ore 20.30 focus sulla Svizzera, con Piccarda Frulli, Piero Pasini ed Enrico Bernasconi, tra paesaggi alpini spettacolari e prodigi dell’ingegneria (basti citare la Ferrovia Retica dal Bernina al Glacier Express, patrimonio UNESCO e icona del turismo sostenibile alpino).

La piazza si trasformerà poi (0re 21.30) nel ‘Salotto del Mondo’, per andare alla scoperta di città e paesi come Boston, Cina, Messico, Tahiti e ancora Svizzera.

Si chiude alle ore 22.30 con ‘Bike revolution: raccontare il mondo pedalando’. Protagonista sarà il cicloturismo, fenomeno in crescita che trasforma il nostro modo di viaggiare, diffondendo un approccio libero e sostenibile.