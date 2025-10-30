Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente DeloguIl post di Andrea DeloguPrevisioni meteoOmicidio BolognaSofia StefaniMamma sfrattata
Acquista il giornale
CronacaNon solo Halloween C’è il boom delle zucche
30 ott 2025
LORENZO PASTUGLIA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Non solo Halloween C’è il boom delle zucche

Non solo Halloween C’è il boom delle zucche

Nella regione sono circa 50 gli ettari coltivati e distribuiti in tutte le province. Un giro d’affari da 30 milioni di euro a livello nazionale

Nei mercati di Campagna Amica le prime. zucche sono arrivate già a fine settembre

Nei mercati di Campagna Amica le prime. zucche sono arrivate già a fine settembre

Per approfondire:

In vista di Halloween, le zucche marchigiane si confermano protagoniste dell’autunno, tra cucina, tradizione e iniziative rurali. Nella regione sono circa 50 gli ettari coltivati a zucca, distribuiti in tutte le province, con produzioni che hanno mantenuto quest’anno una qualità elevata e una resa stabile rispetto al 2024. Un vero e proprio patrimonio agricolo, che genera un giro d’affari stimato in circa 30 milioni di euro a livello nazionale tra produzione, vendita diretta e turismo rurale. "Dalla tavola all’intaglio, la zucca resta l’ortaggio simbolo della stagione", spiegano da Coldiretti Marche. Nei mercati di Campagna Amica i primi ortaggi di questo tipo sono arrivati già a fine settembre, segno di un raccolto tempestivo e di una filiera corta che valorizza il prodotto ‘Made in Marche’.

La domanda cresce ogni anno, sia per il consumo domestico sia per la festa di Halloween, e le varietà più diffuse sono la Delica, la Violina e la Butternut. "La polpa dolce e compatta le rende perfette per vellutate, gnocchi, tortelli, ma anche per dolci e gelati artigianali", sottolineano gli agricoltori. Oltre al gusto, la zucca è protagonista di eventi e iniziative che uniscono tradizione e sostenibilità. Le fattorie didattiche aprono i cancelli per far raccogliere le zucche direttamente dal campo, organizzare laboratori di intaglio e proporre menu stagionali negli agriturismi di Campagna Amica. Un’occasione per riscoprire un alimento sano e simbolo dell’autunno contadino marchigiano. "Negli ultimi anni si è assistito a un aumento dei consumi, con la diffusione di decine di ricette, molte delle quali ispirate alla tradizione contadina", commenta Coldiretti Marche.

L’associazione invita i consumatori ad acquistare direttamente dagli agricoltori "per sostenere l’economia locale e garantirsi un prodotto sicuro e tracciato". Il successo della zucca nelle Marche non è solo gastronomico: diventa strumento di valorizzazione del territorio, portando visitatori nei mercati e nelle campagne, e stimolando nuove forme di turismo rurale. La combinazione tra qualità del prodotto, ricette tradizionali e iniziative creative rende la zucca un simbolo concreto di filiera corta e sostenibilità. In questo contesto, la festa di Halloween o Ognissanti assume anche una funzione educativa e culturale, mostrando come un semplice ortaggio possa coniugare gusto, tradizione e economia locale. Tra vellutate calde, laboratori per bambini e zucche da intagliare, l’autunno marchigiano si colora di arancione, celebrando un simbolo dell’agricoltura regionale che conquista sempre più famiglie.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AgricolturaHalloween