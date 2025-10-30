Non solo Halloween C’è il boom delle zucche

In vista di Halloween, le zucche marchigiane si confermano protagoniste dell’autunno, tra cucina, tradizione e iniziative rurali. Nella regione sono circa 50 gli ettari coltivati a zucca, distribuiti in tutte le province, con produzioni che hanno mantenuto quest’anno una qualità elevata e una resa stabile rispetto al 2024. Un vero e proprio patrimonio agricolo, che genera un giro d’affari stimato in circa 30 milioni di euro a livello nazionale tra produzione, vendita diretta e turismo rurale. "Dalla tavola all’intaglio, la zucca resta l’ortaggio simbolo della stagione", spiegano da Coldiretti Marche. Nei mercati di Campagna Amica i primi ortaggi di questo tipo sono arrivati già a fine settembre, segno di un raccolto tempestivo e di una filiera corta che valorizza il prodotto ‘Made in Marche’.

La domanda cresce ogni anno, sia per il consumo domestico sia per la festa di Halloween, e le varietà più diffuse sono la Delica, la Violina e la Butternut. "La polpa dolce e compatta le rende perfette per vellutate, gnocchi, tortelli, ma anche per dolci e gelati artigianali", sottolineano gli agricoltori. Oltre al gusto, la zucca è protagonista di eventi e iniziative che uniscono tradizione e sostenibilità. Le fattorie didattiche aprono i cancelli per far raccogliere le zucche direttamente dal campo, organizzare laboratori di intaglio e proporre menu stagionali negli agriturismi di Campagna Amica. Un’occasione per riscoprire un alimento sano e simbolo dell’autunno contadino marchigiano. "Negli ultimi anni si è assistito a un aumento dei consumi, con la diffusione di decine di ricette, molte delle quali ispirate alla tradizione contadina", commenta Coldiretti Marche.

L’associazione invita i consumatori ad acquistare direttamente dagli agricoltori "per sostenere l’economia locale e garantirsi un prodotto sicuro e tracciato". Il successo della zucca nelle Marche non è solo gastronomico: diventa strumento di valorizzazione del territorio, portando visitatori nei mercati e nelle campagne, e stimolando nuove forme di turismo rurale. La combinazione tra qualità del prodotto, ricette tradizionali e iniziative creative rende la zucca un simbolo concreto di filiera corta e sostenibilità. In questo contesto, la festa di Halloween o Ognissanti assume anche una funzione educativa e culturale, mostrando come un semplice ortaggio possa coniugare gusto, tradizione e economia locale. Tra vellutate calde, laboratori per bambini e zucche da intagliare, l’autunno marchigiano si colora di arancione, celebrando un simbolo dell’agricoltura regionale che conquista sempre più famiglie.