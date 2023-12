Non solo piazza Cavour: le ultime chance per chi deve organizzarsi

La grande festa di Capodanno ad Ancona sarà in piazza Cavour, ma domani sera non mancheranno le alternative per dare l’addio al 2023 e salutare l’arrivo del nuovo anno. Come al Santa Monica, presso il PalaPrometeo, dove dalle ore 21 si potrà festeggiare con il classico cenone ‘accompagnato’ dalla musica e dall’animazione di Andrea Polverini. Cenone e musica anche al Ricomincio da Due, in via della Loggia, dove dalle 21.30 inizierà il concerto della coppia Riky & Miky C, a cui seguirà un lungo dj-set. La formula musica dal vivo e dj-set caratterizzerà anche il San Silvestro del SeePort Hotel, dove la serata, dal titolo ‘La dolce vita, prenderà il via alle ore 20. Naturalmente in scaletta ci sono soprattutto celebri canzoni degli anni Sessanta. Anche in provincia non mancano le occasioni per festeggiare il fatidico passaggio al 2024. Al Fork di Senigallia il cenone avrà come colonna sonora la musica live dei Matina Madoro, formazione specializzata nei generi rock e pop, soprattutto degli anni Ottanta. Anche a Falconara Marittima ci si prepara all’arrivo del nuovo anno. Come al ‘Capriccio’, dove dalle ore 21, insieme all’immancabile cenone, sarà ‘servito’ anche il Jejey Music Live Show, dietro il quale si cela la coppia Jenny & Fabio. A Fabriano, come ad Ancona, si festeggia in piazza, quella del Comune, dove alle ore 22 prenderà il via la serata firmata Gold Eventi. Tra i protagonisti dell’appuntamento, che tanto successo ha avuto lo scorso anno, ci sono Manuel Marà, Pato Rudeejay e Alessandro Vignoli.