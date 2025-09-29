Non solo piazza Salvo D’Acquisto: "Parte la rivoluzione del verde"

La manutenzione delle aree verdi, dei parchi e delle piazze e di tutta la vegetazione presente in città, rappresentano un vero problema per Ancona. La situazione denunciata ieri dal Resto del Carlino e relativa a piazza Salvo D’Acquisto è solo un esempio: "Sono più di trent’anni che abito davanti alla scuola materna e non è stato mai potato un albero" è una frase riportata sul quotidiano di ieri ripresa dai social. Il quartiere in questione è nato circa quarant’anni fa e il fatto che almeno da trent’anni non si faccia manutenzione del verde sottolinea la gravità del problema. Sul tema interviene l’assessore Daniele Berardinelli che tra le varie deleghe ha anche quella al verde pubblico: "Stiamo cercando di rivoluzionare tutto il sistema di gestione del verde, perché è evidente che non funziona. E la dichiarazione riportata dal Carlino di quella persona che sostiene di non aver visto una potatura in trent’anni la dice lunga su quanto siamo rimasti indietro, nella gestione del verde ma anche nel suo monitoraggio".

La situazione, però, potrebbe cambiare presto con il passaggio della manutenzione delle aree verdi alla partecipata Ancona Servizi: "Dopo aver ottenuto il via libera dal bilancio, questa settimana il dirigente firmerà il primo incarico ad Ancona Servizi che porterà alla gestione in house del verde, un passaggio verso il 2026 in cui tutta la gestione del verde sarà, appunto, fatta in casa. E’ un passaggio importante: inizieremo dal parco di via Tiziano e da altre zone dove sono emerse delle criticità. Stiamo ripensando la gestione complessiva del verde che, purtroppo, non funziona come vorremmo".

La questione descritta a piazza Salvo D’Acquisto è relativa a una lunga siepe che nei decenni è arrivata a essere alta come gli alberi, una vera giungla che oggi costituisce una parete verde che divide via Flavia dalla piazza, vegetazione incolta dove trovano riparo animali e piena di immondizia. Una situazione che al pari di altre richiede un intervento urgente, perché il degrado si allarga a vista d’occhio: "Abbiamo stanziato una cifra per un software che potrà darci la localizzazione delle alberature con la classificazione degli alberi – prosegue Berardinelli –. Ci permetterà di programmare gli interventi e di sapere cosa è necessario fare". Ma Berardinelli parla anche di piazza Salvo D’Acquisto: "L’ho citata espressamente ai dipendenti dell’assessorato insieme a piazza Cavour, a viale della Vittoria, alla piazza di Collemarino, tra quelle zone più visibili che necessitano di un intervento di manutenzione decorativa, le siepi, dunque, ma anche le fioriture. E’ uno degli obiettivi che ci siamo posti. Quando riusciremo ad avere il grosso del lavoro di manutenzione svolto dalla nostra partecipata, allora i dipendenti potranno occuparsi delle zone che chiamiamo ’di rappresentanza’". Il primo affidamento ad Ancona Servizi sarà dell’importo di 160mila euro, proprio per cominciare a occuparsi di aree critiche, a cominciare dal parco di via Tiziano. Poi toccherà a tutto il resto.

Giuseppe Poli