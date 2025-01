Non solo ponte Garibaldi. Il 2025 è l’anno dei cantieri

Cantieri, il 2025 si presenta come l’anno della grande ripartenza. Dopo l’ultima ondata di maltempo, il sottopasso delle Piramidi è rimasto inagibile per alcuni giorni e per sopperire al disagio e consentire ad una parte della frazione di raggiungere la statale, in un breve tratto di via terza strada, se pur molto stretto, è stato consentito di procedere a senso alternato. L’Amministrazione è corsa ai ripari con una determina e ha avviato l’incarico di progettazione per eseguire l’intervento che prevede l’impermealizzazione del sottopasso. Un collegamento importante se si pensa che la gran parte di mezzi pesanti, o bus a due piani, possono raggiungere il lungomare solo attraverso il sottopasso delle piramidi in quanto gli altri non possono essere attraversati da mezzi superiori ad una certa altezza.

Presto anche la realizzazione della rotatoria nell’incrocio tra la statale adriatica nord e strada della Marina, che per anni è rimasta provvisoria, sollevando numerose polemiche da parte di tanti automobilisti che lamentavano la scarsa visibilità della segnaletica in un tratto di strada molto frequentato. La determina per l’affidamento dei lavori è stata siglata, la spesa ammonta a 390 mila euro e a breve si partirà con la realizzazione. Costeranno invece 130 mila euro i lavori di manutenzione della copertura dell’ex edificio Expo in via Manni.

Sono diversi gli interventi che saranno realizzati durante il 2025 in città, tra i più attesi, c’è sicuramente la ricostruzione del ponte Garibaldi che, insieme al ponte Degli Angeli, collega la zona nord con la zona sud della spiaggia di velluto. Due ponti di cui si continuerà a parlare a lungo, la minoranza ha infatti chiesto il Consiglio Grande, la pratica sarà votata sui banchi del consiglio comunale il prossimo 9 gennaio. Un progetto che non convince quello che riguarda il ponte Garibaldi, troppo impattante per molti: sono 9 mila le firme raccolte contro il progetto che ha avuto il via libera dalla Conferenza dei Servizi: a breve sarà presentato il progetto definitivo.

La struttura commissariale procede per cercare di arrivare alla realizzazione nel più breve tempo possibile. Il ponte, per accorciare i tempi, sarà infatti realizzato in officina. Come già annunciato dal vice Commissario ingegner Stefano Babini, il progetto sarà presentato alla cittadinanza, ma si lavora anche per trovare una soluzione riguardo al ponte degli Angeli, finito nel mirino della Procura dopo l’alluvione del 15 settembre 2022.