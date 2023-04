"Non solo repressione Disagi da prevenire"

"Credo vada soprattutto migliorata la percezione di sicurezza di Ancona nei cittadini anconetani. In questo senso i controlli frequenti delle forze dell’ordine e anche i loro presidi nei singoli quartieri rappresentano attività efficaci sia per aumentare la sicurezza reale sia quella percepita dagli abitanti. Non si può negare come anche lo strumento tanto discusso delle telecamere di videosorveglianza si sia dimostrato un deterrente efficace. Ad esempio negli impianti sportivi, presi spesso di mira e ora tutti dotati di telecamere. Risultato? Gli atti vandalici sono praticamente scomparsi. Credo però che il tema della sicurezza non si possa limitare all’aspetto del controllo e a quello della repressione. Si deve agire anche alla radice, sulla prevenzione del disagio, in particolare del disagio giovanile. Quest’approccio è indispensabile per disinnescare quella rabbia che poi può manifestarsi proprio nella violenza verso le cose o verso gli altri, quindi atti di vandalismo e risse. Ciò significa mettere in campo progetti educativi rivolti non solo ai giovani, ma soprattutto a quella che definisco comunità educante: genitori, insegnanti, allenatori, educatori, che hanno fame di capire i ragazzi, di decifrare i loro atteggiamenti e i loro malesseri per sostenerli nel diventare la versione migliore di loro stessi. Nelle iniziative gremite della professoressa e psicologa Daniela Lucangeli, con la quale intendo continuare a collaborare, ho potuto toccare con mano quanto le famiglie chiedano questo tipo di supporto".