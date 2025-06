"Non sorridi abbastanza": niente contratto

"Non hai superato la prova, non sorridi abbastanza". Questa è la frase che ha lasciato senza lavoro stagionale una 18enne in prova come cameriera in una struttura della città. Questa, per la ragazza, sarebbe stata la terza stagione lavorativa. Una prova durata dieci giorni, in attesa che il titolare arrivasse, per discutere di un contratto, ma invece è arrivato il diniego: "Mia figlia si è impegnata per dieci giorni – spiega la mamma della ragazza – è stata sempre puntuale, poi con questa scusa banale, è stata tagliata fuori e ora, a stagione avviata si ritrova a dover cercare un lavoro. Per fortuna di imprenditori seri ce ne sono tanti".

Nei giorni di prova, nessuno le aveva detto di dover sorridere o che questo suo modo di fare non piaceva al titolare della struttura: "Mia figlia non è molto espansiva, questo è vero, ma sa fare la cameriera – prosegue – gli altri anni non ha mai avuto alcun problema. Ha scelto di cambiare struttura perché questa, era più comoda da raggiungere e una sua cara amica ha un lavoro stagionale lì vicino. Voglio anche dire che non è stata l’unica, in prova, ad essere liquidata con una scusa. Non vorrei che si ‘marcia’ con ragazze in prova per arrivare almeno alla fine di giugno, è comunque un modo per non pagare il personale".

La donna è rimasta molto amareggiata dal comportamento dell’imprenditore: "Proverò a sentire il sindacato se è possibile fare una segnalazione – afferma – in modo che qualcuno possa controllare che non si usino ragazze in prova per evitare di pagare il personale per la stagione estiva e con questo, non voglio accusare nessuno, ma non nego che il dubbio mi è venuto".

Lo staff per la stagione estiva, è ormai al completo nella gran parte delle strutture, anche se, sui social, si vedono spesso annunci di ricerca personale last minute: "Questa esperienza ci è servita – conclude la donna – in futuro ci accerteremo meglio. Dopo una settimana, in cui non è mai stata ripresa per nulla, pensavamo che la prova fosse stata superata e lei attendeva di firmare il contratto".

Tra le possibilità di lavoro stagionali, ci sono anche quelle legate agli eventi e al personale che viene ‘reclutato’ per la durata della kermesse. Al completo con il personale i consorzi che offrono il servizio di salvataggio in spiaggia, gli stessi che inizialmente avevano trovato difficoltà a reperire i baywatch, quest’anno già in torretta dal 17 maggio.