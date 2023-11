"Non tornerò al semaforo". Tiziano ha cambiato vita

"Sono felicissimo, sono tornato in possesso della mia vincita e non tornerò mai più al semaforo". Così nei mesi scorsi Tiziano Pellonara, jesino che, nell’estate del 2020, dopo tanti show al semaforo con il cappellino in mano, grazie ad un gratta e vinci, acquistato con 20 euro di ‘elemosina’ ricevuti al semaforo aveva incassato 300mila euro. Poco dopo in seguito a un problema familiare e l’opposizione da parte di un parente Tiziano si era visto sequestrare in via cautelare la somma ed è ritornato al semaforo per racimolare denaro ma anche per denunciare, cartelli al collo, l’ingiustizia. Ha dovuto impugnare il tutto di fronte ad un giudice che poi gli ha dato ragione. Il tribunale ha sancito la fine di una vicenda giudiziaria che aveva portato alla revoca delle somme a lui assegnate dalla banca per la vincita da record. Marco Polita, ex sindaco di Jesi legale di Pellonara è riuscito a sbloccare quel denaro dopo l’azione della Procura che aveva ipotizzato che l’ex clochard fosse stato circuìto. In poco tempo però Pellonara ha ottenuto nuovamente la disponibilità della importante somma e ora un ‘tutore’ gestisce il suo patrimonio mobiliare, assegnandogli mensilmente una somma mensile congrua ad una vita dignitosa. Tiziano è stato ritenuto in grado di gestirsi e così la vicenda anche sotto il profilo penale è chiusa. Una volta ricevuta la vincita, l’ex clochard ha versato i 60mila euro di tasse, sistemato alcune sanzioni e versato una somma alla Caritas in segno di riconoscenza per essere stato aiutato nel momento del massimo bisogno". "Sono soddisfatto – ha commentato il mendicante fortunato al Carlino -. Non tornerò mai più al semaforo: questa volta la vincita è stata riassegnata ed è inderogabile. Vorrei ringraziare gli jesini e la stampa per l’attenzione riservatami". Ed è così uscito di scena, stavolta una volta per tutte Tiziano che un paio di mesi fa, dopo il sequestro della vincita era tornato al semaforo del viale della Vittoria con il suo cappellino e gli strilloni al collo. Sara Ferreri