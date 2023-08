Non una, ma tre bici per il bambino pachistano: "Gli brillavano gli occhi dalla gioia"

di Marina Verdenelli

E’ arrivata la prima bicicletta donata al bambino pachistano di 12 anni che aveva tanto desiderato averne una. Ieri pomeriggio i City Angels sono andati nel cortile dei Salesiani, al Piano, dove la famiglia composta da madre, padre, tre figli e un quarto in arrivo, abita. Lì è arrivato anche il benefattore che ha risposto per primo all’appello dell’associazione. Si tratta di un ex ristoratore, di nome Alfredo, anconetano che ha portato loro anche cinque casse di acqua naturale. La bici donata è munita di cestello anteriore e sarà utile anche al papà del bambino per andare a fare la spesa. "Sono stati tutti molto contenti – spiega Simona Fanesi, coordinatrice del gruppo di volontari – al bambino brillavano gli occhi e ha fatto un sorriso enorme. Insieme a me c’era anche una volontaria. La bicicletta sarà usata anche dal padre per fare piccole spese ed evitare di portare i pesi a mano come fa adesso. Il signore che ci ha contattate aveva la bici che non usava più ed è stato felice di farla a loro". Il bambino e anche la sorella hanno fatto subito alcuni giri, dentro il cortile. Presto però arriverà una seconda e una terza bicicletta per la famiglia che di figli ne ha tre. "Un’altra cittadina – spiega sempre la Fanesi – ci ha informate che ha un’altra bicicletta, senza cestino, appena i freni saranno controllati e sistemati verrà donata anche quella". La terza bici invece è stata segnalata direttamente a Patrizia Guerra, momentaneamente in congedo dai City Angels per motivi familiari. E’ sempre una bicicletta per bambini, bianca. A contattarla tramite messaggio whatsapp è stata una donna di nome Filomena. Da zero insomma a tre biciclette che saranno d’aiuto al nucleo familiare pachistano. Il capofamiglia è anche in cerca di un lavoro. Fa il saldatore e sta impegnandosi per imparare bene la lingua italiana e avere così più possibilità di trovare presto un impiego. L’appello per la bicicletta al figlio 12enne è partito mercoledì e si è scatenata subito una valanga di solidarietà per far felice il minore che ora potrà pedalare e trascorrere una estate più felice. Il gruppo di volontari dei City Angels è sempre alla ricerca di aiuti e donazioni, soprattutto di vestiti, biancheria intima, cibo, da poter portare a chi è meno fortunato. Il gruppo esce due volte la settimana, per le strade, a dare supporto ai senza tetto di ogni nazionalità e ad aiutare i richiedenti asilo che dormono all’aperto in attesa di essere presi in qualche centro di accoglienza.