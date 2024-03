Non una serata da Olimpia. Cade con Villeurbanne. Addio ai sogni di gloria

Prima della pausa l’Olimpia aveva vinto contro la capolista Real, è notte fonda invece sul campo del fanalino di coda Villeurbanne che impone una lezione ai biancorossi vincendo 81-77 seppur in un incredibile finale dove Milano da -17 risale fino ad avere il tiro del pareggio all’ultima azione.

La Coppa Italia non è stata assorbita perchè Milano è sembrata davvero per larghi tratti irriconoscibile. Insufficiente in attacco dove il solo Lo produce in proprio (15 punti), sente tantissimo la giornata-no di Shields (2/8 al tiro), ancora peggio in difesa dove non riesce mai a contrastare la verve avversaria. Incredibile concatenazione di infortuni con le assenze di Napier, Mirotic, Tonut, Caruso e Flaccadori. Messina si consola con il rientro di Lo, ma l’inizio è complesso con solo 13 punti nel 1° periodo, mentre De Colo sigla il 22-13 al 10’. E’ McGruder, insieme a Lo, a suonare la carica per Milano ricucendo lo strappo sul 26-24, ma la risposta dei francesi è decisa sul 35-24. Due triple di Hall riportano a contatto l’EA7 39-35 al 20’. Nel 3° periodo le distanze rimangono invariate (62-56), ma è proprio all’inizio dell’ultimo quarto che Milano sprofonda nel baratro fino al 76-59 al 35’. Poi risorge incredibilmente fino all’80-77 a 13’’ dalla fine, ma ormai è tardi e la tripla del pareggio di Lo si spegne sul ferro.

VILLEURBANNE-ARMANI MILANO 81-77 22-13; 39-35; 62-56.