Non vede la sbarra e cade dallo scooter

Ennesimo infortunio con lo scooter lungo le strade anconetane. Stavolta l’incidente è avvenuto all’altezza del molo nord, nell’area portiale. Un 62enne è caduto con lo scooter. Mentre si apprestava a imboccare la strada, per una distrazione non si è accorto della sbarra chiusa centrandola in pieno torace e cadendo a terra.

Ha riportato escoriazioni alle caviglie alle mani e un forte dolore al torace. L’incidente si è verificato attorno alle 11.15.

Avvisata la centrale operativa del 118, da Torrette è stata inviata sul posto la Croce Gialla di Camerano per trasportare il paziente al pronto soccorso di Torrette.

Intensa l’attività della Croce Rossa e della Croce Gialla di Ancona in questi giorni di gran caldo, con un supporto non di poco conto anche alle tante persone colte da crisi e disfun zioni proprio a causa delle temperature torride che sembrano nonm voler attenutarsi nel capoluogo. Anche ieri si sono superati abbondantemente i 35 gradi con tassi di umità molto elevati.