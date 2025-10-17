Non versa gli alimenti. Condannato Pietro Lanari

Nuovi guai giudiziari per l’imprenditore Pietro Lanari. Il tribunale di Ancona ieri lo ha condannato a otto mesi di reclusione per mancato versamento degli alimenti alla ex moglie e al figlio (ancora minorenne all’epoca) dopo la separazione. La donna era parte civile con l’avvocato Roberto Regni. Stando alle accuse il costruttore avrebbe omesso di pagare più di 300mila euro in sei anni dopo che il tribunale, in sede di separazione, avvenuta nel 2012, aveva stabilito il versamento di un assegno mensile alla ex consorte di 6.500 euro e uno al figlio di 1.500 euro in base al patrimonio ritenuto nelle sue disponibilità. L’imprenditore, ha sostenuto l’accusa, avrebbe versato solo poche mensilità.

Titolare di quattro società edili, balzate alla cronaca per il crac di Banca Marche dove quasi tutte avevano usufruito delle linee di credito e dove il gruppo Lanari aveva rappresentato la maggiore esposizione per Banca Marche, il costruttore anconetano si era poi trovato in difficoltà per la bancarotta fraudolenta delle sue società. A dicembre del 2023 aveva patteggiato per la bancarotta, a quattro anni. Le quattro società infatti, la immobiliare Elle, La Città Ideale poi chiamata Komaros, Immobiliare Zeus e La Fortezza, sono fallite tra il 2015 e il 2016. Il fallimento, ha sostenuto la difesa di Lanari, avrebbe pesato sugli assegni da corrispondere a ex moglie e figlio. La Corte di Appello aveva però previsto solo una riduzione del mantenimento (ritenendo non credibili le condizioni di difficoltà economica), 2.500 euro mensili alla ex e 1.500 al figlio. Ma nemmeno queste cifre sarebbero state elargite. Il giudice ha previsto anche una provvisionale di risarcimento alla ex moglie di 25mila euro.