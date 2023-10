Non vuole che la sorella si sposi: esce dal carcere e picchia il marito

Osimo (Ancona), 27 ottobre 2023 – L’ha incontrato al maxi-parcheggio e gli ha sferrato un pugno. La vittima è riuscita ad allontanarsi, seppur di poco, e a chiamare il 112. Sul posto, ieri mattina, sono arrivati i carabinieri della Radiomobile di Osimo. E’ successo tutto nei pressi del maxipark di via Colombo alle porte del centro.

Protagonisti due tunisini. Il ferito ha 47 anni ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale locale. Dietro quel pugno è emersa una storia che risale a diversi anni fa. Quando sua sorella si era sposata, lui, l’uomo che ha sferrato il pugno, era in carcere.

Il matrimonio c’è stato lo stesso anche se lui non gradiva lo sposo. Espiata la pena, durata diversi anni, è tornato in libertà. Non ha mantenuto alcun rapporto con la donna e suo cognato fino a quando, ieri mattina, i due uomini si sono incrociati in quel punto. La lite è scattata subito e dopo il diverbio il parapiglia. Sul posto, in pochi minuti, sono intervenute una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile appunto con un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano.

I militari hanno riportato subito la calma tra i due mentre i soccorritori hanno provveduto a medicare il ferito che non si trova in gravi condizioni. Dopo l’identificazione di entrambi, si procederà per querela di parte. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi attoniti di diversi presenti che, ignari, hanno quasi visto tutta la scena dipanarsi nel giro di pochissimo alla luce del sole. Nessun altro è rimasto coinvolto.