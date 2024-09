Nonna Giulia si era appena trasferita: "Ma ripartiremo anche stavolta"

Casa sua, un pianterreno all’angolo tra le vie Fusinato e Tommasi di Castelferretti, è la classica "casa dei nonni": amore puro, conforto e porte (sempre) aperte alla famiglia e agli adorati nipotini. Uno di loro, Cristian, 16enne, era lì con la cuginetta in quell’alba tremebonda di giovedì. Dormiva in una stanza, mentre lei, nonna Giulia Amico, nell’altra. "Non abbiamo chiuso occhio fino a tardi, l’allerta ci preoccupava. Mai, però, potevamo pensare ad una cosa simile", evidenzia la signora. Intorno alle 4.30, l’apocalisse: "È venuto giù di tutto dalle colline. L’acqua e il fango sono entrati nell’abitazione e quando sono scesa dal letto, io che mi muovo a fatica, ho subito visto mia figlia. Lei è stata grande, mi ha tranquillizzata: ‘Mamma, calma ma dobbiamo uscire’. E il mio primo pensiero: ‘Ma i ragazzi come stanno?’. E lei: ‘Stanno bene e sono già in macchina, sbrighiamoci’ – il racconto toccante di Giulia –. L’acqua mi arrivava alle ginocchia. E pensare che ero venuta ad abitare qui appena tre mesi fa e adesso dovremo buttare via se non tutto, poco ci manca". Ma per nonna Giulia non è questo l’importante: "L’importante è che stiamo bene e che ho i miei parenti accanto: questo è l’essenziale, la salute è essenziale. La casa la rifaremo – prosegue –. Ho subito un brutto incidente qualche anno fa e, pur nelle avversità, ho capito che la vita è un dono meraviglioso. Ripartiremo anche stavolta". Storie che affiorano dal fango e scaldano il cuore. "Vedi – è nonna Giulia che indica parenti, Cristian compreso, in casa sua –. Guardate quanta gente c’è, oggi (ieri, ndr), che ci sta dando una mano a ripulire tutto dall’acqua e il fango. Siamo tristi perché dovremo buttare parecchie cose, mobili, arredi, ricordi. Ma siamo felici dell’affetto che ci stanno dimostrando".

Giacomo Giampieri