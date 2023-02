Nonna Giuseppa compie 102 anni

Centodue anni e non sentirli né dimostrarli. Nonna Giuseppa ha raggiunto il bellissimo traguardo delle 102 primavere e, per l’occasione, ha sentito suonare alla porta il sindaco Lorenzo Fiordelmondo che le ha portato un bel mazzo di fiori. "I più affettuosi auguri – posta sui social la foto il primo cittadino - a Giuseppa Capitani che ha tagliato il traguardo dei 102 anni di età. Pienamente lucida e particolarmente attiva, specie con l’uncinetto, vive alle porte della città con la famiglia Trionfi di cui ha fatto la governante fin da ragazza, praticamente per ben tre generazioni". A festeggiare con lei lo speciale compleanno oltre ai familiari, anche il sindaco Lorenzo Fiordelmondo per complimentarsi della splendida longevità e "portarle il saluto dell’intera città". Nonna Giuseppa Capitani dopo aver prestato servizio nella dimora di Trionfi ora vive con Giorgio Trionfi nella casa di famiglia come membro eletto e parte integrante della stessa famiglia. Mente lucidissima si considera ancora la ‘governante’. Nonostante la veneranda età lei è anche memoria storica della stessa famiglia.

Sa.fe.