Nonnetto salva il suo Rolex, riconosce le due ladre e le fa condannare

Con la scusa di chiedergli una informazione stradale due sorelle avevano sfilato via il Rolex ad un 80enne ma le ladre non avevano fatto i conti con l’astuzia dell’anziano, ancora molto agile e sveglio. L’uomo era riuscito a mettere un piede sopra il prezioso, che era scivolato a terra, mettendo in fuga le due furfanti. Grazie ad un riconoscimento fotografico le due sorelle sono state individuate finendo a processo per rapina. Ieri mattina solo una delle due, la maggiore, oggi 31enne, è stata condannata a tre anni e quattro mesi di carcere ma per tentata rapina, avendo poi la vittima recuperato lei stessa il prezioso. La sorella è irreperibile sul territorio italiano. La sentenza è arrivata davanti al collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Grassi. In aula è stato sentito proprio l’anziano rapinato che ha raccontato come si sono svolto i fatti la mattina dell’8 luglio 2017. L’80enne tornava dal mare, con la bicicletta, quando in zona Cesanella, in via Guercino, è stato avvicinato da due ragazze di nazionalità romena. "Sa dov’è via Milano?" gli hanno chiesto. Ma l’anziano non avrebbe avuto modo nemmeno di rispondere che le due ragazze si sono allungate su di lui e una gli ha sfilato via il Rolex che portava al polso, un orologio non d’oro, del valore di 5mila euro, appartenuto al fratello dell’uomo e quindi un ricordo di famiglia a cui era particolarmente legato. "Mi sono accorto – ha raccontato l’anziano in aula – io ho messo subito un piede sopra l’orologio e mi sono messo ad urlare lazzarone-lazzarone tanto che si sono affacciati tutti dalle finestre. Quelle due sono fuggite vie. I hanno dato dei graffi ma non sono andato nemmeno in ospedale". L’80enne ha riconosciuto le due ladre, con altri precedenti simili in varie parti di Italia, da alcune foto segnaletiche.

Marina Verdenelli