Nonni a casa, davanti alle scuole arrivano i vigili

Da lunedì scorso davanti alle scuole osimane all’entrata e all’uscita degli alunni non ci sono più i nonni vigili a regolarizzare l’attraversamento. Ci sarebbe infatti un’indagine dell’Ispettorato di lavoro verso l’Auser. In attesa che l’indagine faccia il suo corso, l’associazione ha scelto di sospendere le attività prestate alla comunità osimana. Si tratta di servizi previsti da due convenzioni, una con la Asso per il porzionamento dei pasti nelle mense scolastiche e una con il Comune per i nonni vigili davanti alle scuole appunto. Il Comune sta cercando di sopperire alla mancanza dopo aver lanciato subito l’appello agli automobilisti a fare attenzione nei pressi di tutte le scuole osimane.

"Al momento il comandante della Municipale ha ovviato a questa problematica mettendo in tutte le zone più a rischio gli agenti della polizia locale. Intanto gli uffici stanno lavorando per trovare una soluzione che preveda una maggiore presenza di personale nei tanti plessi scolastici – afferma l’assessore alla Polizia Federica Gatto -. Gli agenti non sono stati posizionati di fronte a tutti i 25 plessi insomma ma, per ora, è stata intensificata la loro presenza dove il comando ha ritenuto ce ne fosse maggiore necessità".

Per quanto riguarda le mense invece, il sindaco Simone Pugnaloni fa sapere che la Asso ha assunto più persone ed attivato una collaborazione con una cooperativa. Il presidente Auser Osimo, Carlo Sorpino, afferma: "Ci contestano ‘lavoro nero’ ma siamo in attesa di sapere qualcosa di preciso. Abbiamo comunicato ad Asso e Comune la sospensione delle nostre attività in via precauzionale finché l’indagine non chiarirà la questione. Tutti i servizi prestati sono regolarizzati da convenzioni che prevedono un contributo a favore della nostra associazione, i cui volontari sono anziani impegnati ai quali diamo dei rimborsi spese irrisori".

I genitori stessi hanno chiesto lumi sul caso al Comune, preoccupati per la gestione dei figli fuori dalla scuola. Anche nella vicina Castelfidardo in queste ore si affaccia un’ombra, la possibilità, seppur lontana, che l’asilo nido comunale possa chiudere fintanto che saranno in corso i lavori che dovrebbero cominciare a settembre grazie ai fondi del Pnrr. "Chiederemo informazioni nelle sedi opportune in attesa di chiarimenti da parte del sindaco, le famiglie devono sapere come organizzarsi e la cooperativa che vi presta il servizio", afferma il gruppo di opposizione Solidarietà popolare. Il caso potrebbe approdare nel prossimo Consiglio comunale.

