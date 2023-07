Nonnina mette nei guai tre donne sospette

Si aggiravano all’interno di un palazzo senza un valido motivo, in un periodo in cui balzano alle cronache episodi di spiacevoli furti in appartamento e spesso perpetrati a danno degli anziani, i più indifesi. Insospettita da quelle presenze, una nonnina avveduta ha però provveduto a contattare le forze dell’ordine e quelle tre donne, giovanissime e di origine croata, sono state identificate e allontanate. La loro posizione, ora, è al vaglio della polizia locale. Si tratta di due ventenni e una minorenne che, venerdì mattina, sono state scovate in un condominio a Palombina Vecchia dalla pattuglia falconarese. Gli uomini guidati dal comandante Luciano Loccioni si sono fiondati sul posto dopo la segnalazione di un’anziana che aveva lamentato, appunto, la presenza delle tre a passeggio per le scale dell’edificio. Sono scattati gli immediati controlli.

Al loro arrivo gli operatori hanno trovato le croate a poca distanza dalla palazzina: se n’erano andate in fretta quando i residenti avevano chiesto loro cosa cercassero. Anche agli agenti le tre donne non hanno saputo rendere motivazioni credibili. Per questo sono stati chiesti loro documenti e generalità, ma proseguiranno gli accertamenti nei loro confronti.

Soprattutto "nel periodo estivo aumentano i rischi di spiacevoli intrusioni nelle abitazioni private, per questo tutti i cittadini possono segnalare eventuali movimenti sospetti alle forze dell’ordine", avverte il Comune di Falconara in una nota.

Basti pensare che, una situazione simile, si era verificata qualche giorno fa ad Ancona con protagoniste sempre due donne straniere intente a perlustrare un quartiere residenziale con indosso strumenti atti allo scasso. Quello falconarese, ovviamente, non è lo stesso caso.

Ma la prudenza in questi momenti non è mai abbastanza e bene ha fatto la signora ad avvertire le autorità preposte per scongiurare guai più seri. D’altronde, qualche settimana fa, la polizia di Stato aveva proposto alcuni metodi per prevenire e reprimere reati insidiosi quali i furti in appartamento, che richiedono anche la partecipazione e la collaborazione dei cittadini mediante il ricorso alla sicurezza passiva.

I consigli più gettonati sono quelli di assicurarsi di chiudere bene tutti gli infissi e la porta d’ingresso prima di uscire di casa, l’installazione di porte blindate e sistemi di videosorveglianza, evitare di lasciare in casa ingenti somme di denaro e oggetti di valore (in alternativa nasconderli in vari punti, avendo cura di fotografarli prima, per facilitarne la ricerca in caso di sottrazione) e prudenza nelle comunicazioni sui social (possono diventare alleati dei ladri per monitorare gli spostamenti degli inquilini).