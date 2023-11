Nonnina truffata dal finto maresciallo: "Suo figlio è nei guai"

Ancora truffe ai danni di anziani: nonnina ingannata da un finto maresciallo dei carabinieri. Non c’è pace per i vecchini del capoluogo. Una donna, classe ’42, sarebbe stata raggirata dopo una telefonata. Indaga la polizia. È accaduto due giorni fa, intorno alle 12, poco prima dell’ora di pranzo. La donna, che abita in via Vittorio, avrebbe risposto alla cornetta com’è solita fare quando riceve una telefonata: "Signora buongiorno, sono il maresciallo della compagnia di Ancona. Purtroppo, suo figlio, con la sua auto, ha investito una donna in bicicletta. C’è da aiutarlo nel risarcimento danni, altrimenti dovrà restare con noi in caserma". La mamma ha fatto la mamma: e non pensando che potesse trattarsi di una truffa ha detto che, però, non aveva i contanti dietro: "Ho so-lo qualche monile, dell’oro e basta". "Non si preoccupi, passiamo noi a casa sua, si fidi". L’uomo, una volta presentatosi nell’abitazione, avrebbe preso la busta di plastica con dentro i preziosi e si sarebbe dato alla fuga. Poco dopo, alle 16, altro furto. Ma stavolta al parcheggio Unicef di Monte d’Ago. Uno dei proprietari dei camper pare avesse notato la presenza (sospetta) di una persona che si aggirava tra i veicoli. Chiamato il 112, sul posto, sono intervenute le volanti della questura. A finire sotto la lente della giustizia, un italiano dell’87, colto in flagranza di reato per furto aggravato: "Sì, ho rubato – avrebbe ammesso agli agenti – Dopo che uno dei proprietari del camper mi ha allontanato, io sono entrato per rubare. Ho preso degli oggetti e qualche alimento che ho trova-to in frigo". Stando ad indiscrezioni si tratterebbe di un senza fissa dimora (con una residenza, forse fittizia, in via Marconi). n.m.