Nonnino incastra ex badanti: erano due ladre

Una visita all’anziano per portargli via il portafoglio. A cadere nella rete di due donne è stato un 90enne fabrianese ma i carabinieri, con l’aiuto di un collaboratore domestico, sono riusciti a rintracciare subito la donna che avrebbe commesso materialmente il furto, a Fabriano, e l’hanno arrestata. E’ una 45enne di origine marocchina che vive in città. Le manette sono scattate per furto aggravato in appartamento e indebito utilizzo di bancomat. Il furto risale a giovedì pomeriggio ed è stato ripreso anche dalle telecamere che erano state piazzate nell’abitazione del 90enne dallo stesso anziano. Non era infatti la prima volta che accusasse la mancanza di denaro in casa e questo particolare era stato raccontato anche ai militari della stazione fabrianese che si sono attivati per cercare di tutelare il cittadino che vive da solo. Giovedì l’uomo ha ricevuto la visita di due donne che in precedenza avevano lavorato per lui come badanti, una era quella poi arrestata, già con precedenti, l’altra una connazionale di 36 anni, incensurata. Sono entrate nell’appartamento con la scusa che erano andate a trovarlo, come avvenuto anche in passato. Mentre la 36enne lo intratteneva parlandoci l’altra avrebbe raggiunto la sala da pranzo e aprendo un cassetto si sarebbe impossessata del portafoglio del 90enne dove c’erano i documenti e anche il bancomat. Le telecamere interne alla casa hanno ripreso la presenza delle due figure femminili e il collaboratore domestico attuale dell’anziano ha visto sul proprio cellulare, a cui le telecamere erano collegate, quello che stava succedendo in casa. Ha chiamato i carabinieri per informarli del pericolo e i militari si sono attivati. Una pattuglia ha raggiunto la casa dell’anziano, dove era rimasta solo una delle due donne, un’altra ha raggiunto lo sportello bancomat di un istituto di credito lì vicino dove nel frattempo si era recata la 45enne. La donna avrebbe provato a fare dei prelievi ma non c’è riuscita perché dopo i primi ammanchi il 90enne si era fatto cambiare pin e tessera. Mentre la marocchina si allontanava dall’istituto di credito sono arrivati i militari che l’hanno arrestata. L’altra donna è stata denunciata a piede libero per furto in concorso. I carabinieri hanno rinvenuto il portafoglio del 90enne vicino alla banca dove si era recata la marocchina che dopo le manette è stata messa ai domiciliari. Ieri mattina la giudice Martina Marinangeli ha convalidato l’arresto disponendo come misura cautelare gli arresti domiciliari. Questo fino al proseguo della direttissima fissata per il 21 novembre perché l’avvocato di fiducia della donna ha chiesto o termini a difesa. L’arrestata in tribunale ha negato il furto. Ora verranno acquisite le immagini allo sportello.