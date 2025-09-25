Nonostante i tagli Fabriano progetta

Nonostante i tagli del governo nazionale, quasi 300mila euro nel prossimo triennio, Fabriano rilancia con nuovi progetti. Tra cui l’inaugurazione dello sportello al cittadino prevista per oggi. Il Consiglio ha appena approvato il documento unico di programmazione (Dup 2026-2028), principale strumento di pianificazione e programmazione del Comune che indica le risorse disponibili e le priorità da perseguire.

"C’è una difficoltà strutturale – evidenziano dalla giunta Ghergo - che non riguarda solo Fabriano ma tutti i Comuni italiani: lo Stato, attraverso le leggi di bilancio, impone agli enti locali di contribuire alla cosiddetta "finanza pubblica". Una parte delle entrate del Comune viene trattenuta direttamente a livello centrale per sostenere il bilancio dello Stato. Per Fabriano questo contributo obbligatorio ammonta a 88.900,16 euro per il 2026, 92.042 per il 2027 e 92.114 per il 2028. Oltre a questo, con la legge di bilancio 2025 lo Stato obbliga ad accantonare, nella parte corrente del bilancio, spendibile l’anno successivo in conto capitale, una quota pari a 72.237 per il 2026 e 144.473 per il 2027".

"I tagli – specificano dal Comune - hanno riguardato fondi nazionali che in passato garantivano sostegno a settori strategici: il fondo per le politiche sociali, che finanzia servizi di assistenza e sostegno alle persone e alle famiglie, è stato ridotto a livello nazionale, il fondo per la mobilità sostenibile, che riguarda i trasporti e l’efficienza ambientale e i fondi per la progettazione degli Enti locali. In sintesi, meno risorse trasferite dallo Stato significa meno margini per il bilancio comunale. Per affrontare questo scenario abbiamo avviato una strategia fondata sull’incremento della progettualità e sull’intercettazione di risorse esterne, regionali, nazionali ed europee. I dati confermano l’efficacia di questa strategia: le entrate in conto capitale, cioè quelle legate a contributi e investimenti, sono passate da 3,4 milioni di euro nel 2022 a 11,6 milioni di euro nel 2023. Il trend positivo prosegue anche nella programmazione 2024-2026: 7,5 milioni di euro nel 2024, 9,3 milioni di euro nel 2025 e 5,1 milioni di euro nel 2026".

"Dall’inizio del mandato sono state intercettate risorse da bandi e avvisi pubblici pari a 10 milioni di euro, mentre state sbloccate, realizzate e avviate lavori e opere pubbliche per 33 milioni di euro, con un forte incremento della capacità di spesa dell’Ente comunale".

"Tra le principali opere in esecuzione: le scuole Mazzini e Marco Polo, l’Arena dell’Istituto Vivarelli, il Pala Guerrieri, il Palazzo dello sportello polifunzionale al cittadino, il retro del complesso San Francesco, gli interventi di manutenzione stradale e di risoluzione di dissesti idrogeologici e frane".