"Nonostante le sfortune non abbiamo mollato"

Così la vede alla fine mister Michele Fucili, tecnico della Forsempronese: "Siamo davvero contenti oggi. Questo risultato è arrivato per merito di tutti: società, staff, giocatori e pubblico. Se ci sono state difficoltà? Certo, quelle non mancano mai e le hanno tutti quanti. Mi è piaciuto il fatto, però, che nonostante le sfortune non abbiamo mai mollato, anche perché pagavamo l’impatto con un campionato e una categoria in cui è tutto nuovo: direi però che piano piano siamo cresciuti e oggi finalmente abbiamo centrato l’obiettivo, che era la salvezza. Questo mi rende particolarmente contento per la società. Che facciamo adesso? Adesso tiriamo un po’ il fiato tutti quanti, perché sono cinque anni che pedaliamo senza tregua…".