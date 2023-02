"Nonturismo", una guida insolita della città con l’aiuto di Wu Ming 2

Arriva ad Ancona il progetto ‘Nonturismo’, che nel 2024 porterà alla pubblicazione della guida ‘Ancona. Deviazioni inedite raccontate dagli abitanti’.

L’iniziativa, volta a far emergere lo spirito del luogo e gli aspetti meno convenzionali della città, è aperta a tutti e sarà presentata sabato 11 (ore 16) alla Mole dall’organizzazione culturale Sineglossa e dallo scrittore Wu Ming 2, che guiderà il pubblico nel primo laboratorio di comunità, per poi curare l’intero percorso. Il tutto rientra in ‘Sistema’, progetto di valorizzazione dell’ecosistema di Ancona e dell’area del Conero, che vede il Comune (capofila) affiancato da Parco del Conero, CNR-IRBIM, CSV Marche Ets, Polo9, Casa delle Culture - Il Pungitopo, Hort e Scholanova di Varano.

‘Nonturismo’ si fonda sulla creazione di redazioni di comunità, formate da abitanti del luogo che si incontrano per confrontarsi su ciò che li unisce e che determina la propria identità. Nascono così spazi e momenti di dialogo per scrivere, o ri-scrivere, il senso del proprio vivere ad Ancona.

Dai materiali e dagli itinerari così creati nascerà la guida, strumento per raccontarsi a chi viene da fuori e parte di una collana pubblicata da Ediciclo, dedicata ai viaggiatori in cerca dello ‘spirito’ di un luogo. La guida sarà curata da Sineglossa, che spiega: "Poiché ogni guida nonturistica ha un tema, uno spirito del luogo, il primo incontro con gli anconetani sarà un’attività interattiva per individuare l’identità della città".

Per l’assessore all’Ambiente Michele Polenta il progetto "arricchirà in modo positivo l’offerta turistica, poiché intende intercettare anche quei viaggiatori interessati a fare esperienze su itinerari tra Ancona e il Conero in maniera etica e sostenibile".

Alla presentazione del progetto parteciperanno Federico Bomba, direttore artistico di Sineglossa, e Tommaso Sorichetti, facilitatore di processi di partecipazione per comunità e organizzazioni. Seguirà il laboratorio con Wu Ming 2, che aiuterà il pubblico a individuare lo spirito del luogo di Ancona attraverso un’attività interattiva che coinvolgerà anche Simona Rossi della Libreria Fogola e Annalisa Trasatti del Museo Omero.

Prenotazione obbligatoria su eventbrite, via mail ([email protected]) o WhatsApp (3386961148).