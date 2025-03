"Notaresco alla ripresa. Una sfida complicata"

"Staccare a livello mentale". In casa Castelfidardo la sosta in campionato deve servire soprattutto a questo. Il tutto in vista della volata finale che inizierà fra una settimana esatta. Sette partite alla fine della stagione regolare dove il Castelfidardo dovrà essere bravo a conquistare quanto prima i punti che separano i biancoverdi dal tagliare il traguardo della salvezza. "E’ stata una settimana di recupero soprattutto sotto l’aspetto mentale, non per il fisico, perché la squadra deve allenarsi e deve prepararsi ancora meglio per l’inizio del rush finale" fa sapere l’allenatore Giuliodori. Che inizierà domenica con una trasferta alquanto impegnativa, con una delle squadre più in forma in questo momento: il Notaresco. "Andremo a giocare contro una squadra che al momento va fortissimo e quindi da martedì sotto a preparare bene questo impegno sotto tutti i punti di vista". Un match da non sbagliare in una parte di stagione dove i punti varranno doppio. E allora ecco che la testa e le gambe in questo periodo non devono venire meno.

"Sarà importante stare bene fisicamente e soprattutto sarà importante con i primi caldi che arriveranno, perché la squadra deve stare bene a livello atletico e di freschezza di gamba. E poi logicamente deve giocarsela ogni partita alla morte, perché da qui alla fine sarà veramente ogni partita una finale". Per l’esattezza saranno sette finali. Un esame importante sarà il prossimo per Fabbri e compagni in terra abruzzese in un campionato dove non c’è una partita scontata. "Il Notaresco è l’esempio di quanto sia impegnativo questo campionato. Fino a un mese fa alla squadra abruzzese veniva suonato il ‘de profundis’ e invece a suon di vittorie si è tirata fuori, ha lasciato l’ultimo posto e ora sta lottando per un piazzamento nei playout. In questo momento i numeri parlano chiaro. E’ la squadra più in forma, arrivano da quattro vittorie consecutive e quindi dovremo andare a Notaresco con la consapevolezza che di fronte avremo una squadra in forma, in salute sotto l’aspetto atletico, calcistico, ma soprattutto mentale. Hanno entusiasmo. L’allenatore ha portato maturità nella squadra, esperienza, ha trasmesso tranquillità e, a differenza dell’andata, hanno anche qualche giocatore nuovo. Al di là di questo dovremo andare giù a fare la partita per cercare di portare a casa punti per la nostra classifica".