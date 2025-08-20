Note contro la violenza sulle donne. Alla Mole "Lacrime di Pagliacci"

‘Sensi d’Estate’, la rassegna culturale estiva organizzata dal Museo Omero di Ancona prosegue con la consueta serata realizzata in collaborazione con gli Amici della Lirica "Franco Corelli". Oggi (ore 21.30, ingresso libero) la corte della Mole Vanvitelliana ospiterà ‘Lacrime di Pagliacci’, un viaggio musicale contro la violenza sulle donne. La violenza di genere è una ferita profonda che attraversa epoche e culture, trovando tragica espressione anche nel mondo dell’opera. Il progetto nasce dal desiderio di unire la potenza emotiva della musica lirica alla necessità di sensibilizzare il pubblico, attraverso una selezione di brani tratti da ‘Pagliacci’ di Ruggero Leoncavallo.

L’opera, segnata da una trama di gelosia, possesso e violenza, diventa occasione per riflettere su dinamiche che purtroppo restano attuali. Il dramma di Nedda, donna che cerca libertà in un mondo dominato dal controllo e dall’ossessione maschile, si fa simbolo di tante storie vere, di chi lotta per emanciparsi e troppo spesso trova davanti a sé brutalità e silenzi. Interpreti della serata saranno il soprano Aurora Tirotta, i tenori Dario Di Vietri e Carlo Giacchetta, i baritoni Giulio Boschetti e Matteo Jin, al pianoforte Riccardo Serenelli, accompagnati dalla voce narrante di Luca Violini.