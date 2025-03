Note di viaggio. Bergamini: i volti. Scatti del cuore

“Viaggio nei volti”: è la mostra fotografica di Marco Bergamini (nella foto) che da martedì si può visitare al Giannoni Caffè. Marco Bergamini ha fatto della fotografia una passione: in esposizione si possono ammirare fotografie di grandi dimensioni che ritraggono dettagli di volti incontrati nei viaggi che l’autore ha fatto in giro per il mondo – Portogallo, Francia, Inghilterra, ma anche Puglia, Emilia Romagna, Lazio – e in eventi in Versilia. Sono volti che colpiscono per l’espressività, per le emozioni che suscitano, scatti non in posa, ma catturati in diversi attimi della vita quotidiana. Immagini di grande impatto, le fotografie in mostra sono in bianco e nero e a colori e restituiscono ai visitatori emozioni e viaggi nella mente e nei sentimenti di ciascuno di noi.La forza dell’immagine che cattura sguardi e sentimenti. La mostra che si inagura martedì è la seconda personale per Marco Bergamini che coltiva da anni la passione per la fotografia, L’esposizione si può ammirare fino a giovedì 10 aprile nello spazio dello storico Giannoni Caffè. Il locale da anni ospita le mostre fotografiche di artisti in prevalenza versiliesi e in questo modo valorizza le eccellenze del territorio.

Gli orari di apertura per visitare la mostra sono lunedì dalle 7 alle 15; da martedì a sabato dalle 7 alle 19,30. domenica chiuso, per informazioni contattare il numero 0584 633415.

Maria Nudi