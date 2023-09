Notte bianca da favola. Rock, jazz, blues e danza: "La nostra terapia shock per rilanciare la città"

"Musica nelle piazze". Potrebbe essere questo lo slogan di lancio della ‘Notte bianca 2023’, che sabato 7 ottobre, dalle ore 17 all’una (con possibile deroga alle 2) animerà Ancona. Le piazze saranno i luoghi chiave dell’evento, e ognuna avrà il suo genere: il rock in piazza Pertini, con gruppi che si alterneranno fino alle 21.45; jazz e blues in piazza del Papa, dalle 18,30 alle 20,45, con dj set alle 22, ma anche con la voce del tenore David Mazzoni; band acustiche (chitarra e voce) in piazza San Francesco, dalle 19 alle 22. Piazza Roma sarà dedicata a famiglie e bambini, con le esibizioni delle scuole musicali (dalle 18 alle 21,30) e di vari gruppi pop (fino alle 23,30), mentre nel lato vicino al Rettorato si esibiranno le scuole di danza. Piazza Pertini sarà anche il luogo dello street food, organizzato dai commercianti del posto. A far da contorno si svilupperanno le proposte di molti esercenti, tra mercatini, aperture serali dei negozi, piccoli spettacoli e iniziative per i più piccoli. Non mancherà lo sport, come annuncia l’assessore Daniele Berardinelli, visto che in piazza Pertini o in piazza Roma è previsa un’esibizione di scherma dei ragazzi anconetani, anche per festeggiare il titolo mondiale di Tommaso Marini. Si punterà molto anche sulla città storica, con due iniziative: una serie di visite in notturna, durante le quali le guide dotate di torce illumineranno gli spazi e i monumenti più importanti, e una sessione di orienteering organizzata dal Picchio Verde, con ritrovo in piazza Roma alle 20,30. La proposta studiata per Ancona è un percorso in cui, con l’ausilio di una mappa, i partecipanti dovranno trovare degli obiettivi (lanterne). Si potrà partecipare, camminando o di corsa, da soli o in squadra. Due i luoghi della cultura aperti: la Pinacoteca (ore 20 – 23 ingresso gratuito; ore 10 - 19 biglietto ridotto 3 euro), dove alle 21.30 ci sarà una visita guidata (costo 7 euro, solo su prenotazione: 071 2225047 e [email protected]), e il Museo Archeologico, aperto dalle 8,30 alle 23,30. Dalle 18 spazio ai balli d’epoca con "Il ritorno delle feste a Palazzo Ferretti - Musiche e danze in costume d’epoca per rivivere le atmosfere dell’Ancona ottocentesca" (dalle ore 18) Il sindaco Daniele Silvetti definisce l’evento un altro passo della "terapia shock con cui vogliamo far emergere le potenzialità sommerse di Ancona, costruendo relazioni con il territorio e le associazioni di categoria. Vogliamo rendere viva, dinamica e frizzante la città". Concorda l’assessore Angelo Eliantonio, che ricorda il recente successo della ‘Festa del Mare’: "Puntiamo su iniziative di grande livello qualitativo. Nell’immaginario collettivo ad Ancona, ma anche fuori città, c’è la percezione che sta succedendo qualcosa".