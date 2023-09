Notte Bianca, i misteri dei vicoli. Con le torce tra delitti e leggende

Delitti e misteri della storia anconetana: un percorso speciale alla scoperta di crimini e misfatti, tra realtà e leggende, dei secoli passati. La Notte Bianca 2023 si arricchisce di una ulteriore attrattiva, visite suggestive attraverso i vicoli del centro storico garantite dall’ufficio cultura del Comune. L’idea è dello storico Sergio Sparapani, al lavoro da anni proprio all’ufficio turismo, che ha voluto creare un itinerario davvero particolare e unico rispetto al passato. L’iniziativa ha un titolo che da solo è sufficiente ad attirare curiosità e interesse: "I misteri dei vicoli", con il sottotitolo "Con la torcia alla scoperta di strane presenze nel centro storico". In effetti i gruppi organizzati in questi giorni (attraverso la prenotazione obbligatoria, i contatti sul sito del Comune) saranno preceduti da alcune guide che si muoveranno nei meandri del centro storico con in mano delle torce per ricreare in qualche modo le atmosfere tetre e affascinanti dei secoli scorsi. Tre i gruppi previsti da 40 persone ciascuno, con raduno in piazza Roma e partenze ogni 15 minuti dalle 21 nella serata della Notte Bianca, ossia il 7 ottobre prossimo. Una decina i punti di interesse dove le guide racconteranno fatti dell’Ancona misteriosa accaduti nel tempo: "Omicidi e altri episodi di cronaca nella zona vecchia della città, il nucleo storico di Ancona, che dal passato tornano a noi. Abbiamo effettuato delle ricerche su una serie di episodi che la sera del 7 ottobre verranno narrati a chi si prenoterà per i tour – spiega l’ideatore, Sergio Sparapani – L’itinerario, a cura di guide turistiche professionali, è stato elaborato dal sottoscritto con la preziosa consulenza di Nicoletta Frapiccini e Claudio Bruschi". In vista dell’evento l’amministrazione comunale ha acquistato le torce e anche delle pile per garantire lo svolgimento dei tour.

Sempre nell’ambito della Notte Bianca, ecco cosa accadrà in corso Amendola. Tavolate bianche per la cena, una sfilata di moda a cura dei negozi di abbigliamento, musica e animazione per i bambini. Questo è il programma del Total White Party di Corso Amendola per la Notte Bianca 2023, a cura di Confartigianato, a partire dalle 17. La strada sarà chiusa al traffico per consentire ai cittadini e ai visitatori di passeggiare e di apprezzare al meglio tutte le proposte dedicate a questo evento: "Corso Amendola – afferma l’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio – è un centro commerciale naturale molto importante in virtù della varietà, della qualità e della vivacità delle sue 103 attività economiche".

Pierfrancesco Curzi